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ريال مدريد يتفوق على برشلونة في القيمة الاقتصادية

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء ريال مدريد في مقدمة أندية لكرة القدم، من حيث القيمة الاقتصادية، وفقا لدراسة قدرت قيمته بـ3.130,7 مليار يورو.

وتضمنت الدراسة نشاط النادي الاقتصادي والرياضي، والمشجعين، والجانب الرقمي، والتأثير الاجتماعي.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني بـ3.044,8 مليار يورو، ثم أتلتيكو مدريد ثالثا بواقع 1.134,6 مليار يورو، وأتلتيك بيلباو في المركز الرابع (437.2 مليون)، يليه إشبيلية خامسا (436.3 مليون).

وبحسب نفس الدراسة، تبلغ قيمة مجموع الأندية، في فئتي كرة القدم الإسبانية المحترفة، 10.904,1 مليار يورو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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