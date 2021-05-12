شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد جاهزية أجايي للمشاركة أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، جاهزية جونيور أجايي، لاعب الفريق للمشاركة في مباراة الفريق مع صن داونز، المقررة السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تماثله تمامًا للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، ومشاركته في التدريبات الجماعية أمس على ملعب التتش.‏

وشارك أجايي في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية ‏والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي واطمأن الجهاز الفني ‏على جاهزيته من خلال المشاركة في مران الفريق.‏

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته وتحفيزه ‏قبل انطلاق المران أمس.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد ‏القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري الممتاز، فيما بدأ اليوم تحضيراته ‏لمواجهة صن داونز السبت المقبل.‏