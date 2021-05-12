شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة صن دوانز القاهرة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة بنادى صن دوانز الجنوب أفريقى إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلى في ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا والذى سيقام في التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد السلام.

وتوجهت البعثة إلى مقر الإقامة ثم خلدت للراحة، حيث تخوض البعثة مرانها الأول مساء اليوم، والذى سيكون بأحد الملاعب التي اختارتها البعثة، على أن يكون المران الأخير باستاد السلام الذي سوف يستضيف اللقاء وفى نفس توقيت إقامة المباراة بناء على لوائح الاتحاد الأفريقى.

كان خالد على منسق فريق صن داونز، وجولام فالوديا محلل أداء الفريق الجنوب أفريقى، قد حضرا إلى القاهرة قبل وصول بعثة الفريق الجنوب أفريقى بـ72 ساعة للتجهيز لإقامة البعثة وملاعب التدريب، وقاما أيضا بجولة في ملعب السلام الذي سيستضيف اللقاء، وتفقدا غرف الملابس وأرضية الملعب لتجهيز تقرير كامل للمدير الفني حول ملعب المباراة ملاعب التدريب وأيضا منها اختيار فندق الإقامة.

كما حضر خالد على وجولام فالوديا قبل مباراة الأهلى الأخير أمام الزمالك في القمة 122 والتى أقيمت مساء الاثنين الماضى والتقيا مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، عقب انتهاء القمة.