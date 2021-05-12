شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو يوفنتوس ينقلبون على رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيامًا سعيدة في ناديه يوفنتوس الإيطالي في ظل احتمالية عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يبدو أن زملاءه قد انقلبوا ضده أيضًا.

وحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن رونالدو صار في عزلة حاليًا داخل غرفة ملابس يوفنتوس، إذ لم تعد علاقته مع زملائه جيدة كما كانت قبل بضعة أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من لاعبي يوفنتوس يشعرون بأن النادي يمنح نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق حرية زائدة عن الحد.

وكان صاحب الـ 36 عامًا قد غاب عن تدريبات يوفنتوس في اليوم التالي لهزيمة الفريق أمام ميلان من أجل زيارة مصنع سيارات «فيراري» بصحبة رئيس النادي أندريا أنييلي.

وغاب رونالدو أيضًا عن عدد من الحصص التدريبية هذا الموسم لأسباب دعائية، فيما يشعر زملاؤه بأنه ليس من العدل معاملته بطريقة مختلفة عن باقي اللاعبين.

وكان العديد من التقارير قد أشارت إلى احتمالية رحيل النجم البرتغالي عن السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري، خاصة إذا فشل الفريق في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.