دراسة اقتصادية تضع صلاح بين أغلى لاعبي كرة القدم في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، بين أغلى لاعبي كرة القدم في العالم بحسب دراسة اقتصادية أجرتها مؤسسة "KPMG" وهيّ إحدى أكبر مؤسسات العالم في الدراسات الاقتصادية.

واستعرضت صحيفة "ذا صن" أغلى 10 لاعبين في العالم، حيث تصدر القائمة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بـ162 مليون جنيه إسترليني وسط غياب كل من النجميين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

في المقابل، جاء هداف بوروسيا دورتموند الشاب إيرلينج هالاند في المركز الثاني بـ112 مليون جنيه إسترليني متفوقًا على هاري كين نجم توتنهام هوتسبير والذي احتل المركز الثالث بـ109 مليون جنيه إسترليني.

نجم مانشستر يونايتد الشاب ماركوس راشفورد احتل الترتيب الرابع بـ104 مليون جنيه إسترليني متفوقًا بفارق ضئيل عن مواطنه رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي والمقدر قيمته بـ102 مليون جنيه إسترليني.

نجم باريس سان جيرمان الآخر البرازيلي نيمار دا سيلفا احتل المركز السادس في القائمة حيث تقدر قيمته التسويقية بـ100 مليون جنيه إسترليني.

المركز السابع تواجد به النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي حيث تقدر قيمته بـ97 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، شهد المركز الثامن منافسة بين الثلاثي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند وثنائي ليفربول محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد حيث تقدر قيمتهم بـ94 مليون جنيه إسترليني.

وكان صلاح انتقل إلى ليفربول قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما في صيف 2017، حيث تكلف "الريدز" 34 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع النجم المصري.

ومن المحتمل أن يكون هناك مستقبل جديد لصلاح خارج أسوار ليفربول في الصيف المقبل وسط ارتباطه بالانتقال لباريس سان جيرمان أو العودة إلى ناديه السابق تشيلسي.