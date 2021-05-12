هل اقترب انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود رغبة من جانب نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "Telefoot" الفرنسية، فإن إدارة باريس لديها رغبة في التعاقد مع صلاح إذا رفض نجم الفريق الحالي كيليان مبابي على التجديد.

وأضافت الصحيفة، أن النادي العاصمي يواجه صعوبة في إقناع مبابي على تجديد عقده في ظل ارتباط النجم الفرنسي الشاب بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

ويسعى المالك القطري للنادي الفرنسي ناصر الخليفي إلى الإبقاء على مبابي بعد تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي نيمار دا سيلفا أملاً في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النادي الفرنسي إلى تكثيف سعيه من أجل التعاقد مع صلاح والذي يُعد أحد أبرز تعاقدات ليفربول في السنوات الأخيرة بحسب ما جاء عبر الصحيفة الفرنسية.

صلاح صاحب الـ28 عامًا أعلن في الفترة الماضية عن عدم تواصل الإدارة الإنجليزية معه لتجديد عقده والذي سينتهي في عام 2023.

وكان صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ34 مليون جنيه إسترليني.

واستطاع صلاح مع ليفربول أن يحقق العديد من الانجازات سواء كانت فردية أو جماعية لعل أبرزهم الحصول على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وأيضًا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن اسم صلاح ارتبط أيضًا بالعودة إلى صفوف تشيلسي بحسب ما جاء عبر صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت أن المدير الفني للبلوز توماس توخيل طلب التعاقد مع الدولي المصري في الصيف المقبل.