"الشحات هدفًا واحتمالية رحيل سيرينو".. تقرير جنوب أفريقي يرصد خطط صنداونز للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، صباح اليوم الأربعاء، عن خطط نادي صنداونز من أجل تدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد (2021 - 2022).

وأشارت صحيفة "thesouthafrican" الجنوب أفريقية، إلى أن إدارة صنداونز قامت بجلب أفضل نجوم الدوري الجنوب أفريقي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة الجنوب أفريقية، فإن الاتجاه الآن لدى إدارة صنداونز لجلب نجوم من الخارج حيث تم رصد عدد من اللاعبين يأتي من أبرزهم الثلاثي حسين الشحات من الأهلي وكيجان دولي لاعب مونبيليه ولويس ميكويسوني نجم سيمبا الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة صنداونز تريد إعادة الثنائي كيجان دولي نجم الفريق السابق والذي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق، وإعادة نجم سيمبا الحالي لويس ميكويسوني والذي يقدم مستويات لافتة في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال.

وكان نادي صنداونز بدأ تدعيماته الخارجية من خلال الحصول على خدمات الهداف السلوفاكي بافول شافرانكو قادمًا من فريق سيبسي أوسك الروماني.

وألمحت الصحيفة، أن هناك نجومًا من صنداونز قد يغادرون من الفريق مثل جاستون سيرينو وبانجالي سوماهورو، بينما سيتعين على إدارة "البرازيليين" القتال من أجل الحفاظ على خدمات المهاجم بيتر شالوليلي.

وكان حسين الشحات أعلن في تصريحات تليفزيونية عن تلقيه عرضًا من جانب صنداونز الجنوب أفريقي إلى جانب تلقيه عروضًا من السعودية والإمارات إلا أنه لم يفضل الكشف عن هوية الأندية.

في المقابل، حاولت إدارة الأهلي منذ يناير الماضي التعاقد مع جاستون سيرينو والذي رحّب بالانتقال لبطل أفريقيا إلا أن الشروط المالية لإدارة صنداونز عطلت الصفقة.

جدير بالذكر أن فريق صنداونز سيكون في مواجهة الأهلي مساء السبت المقبل ضمن حسابات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.