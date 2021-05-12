"يريدون الانتقام مننا".. رسالة نارية من قائد صنداونز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال هلومفو كيكانا قائد فريق صنداونز الجنوب أفريقي، إن منافسه فريق الأهلي يريد الانتقام من فريقه بعد الفوز بنتيجة (5-0) قبل ثلاث سنوات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسلطت صحيفة "sowetanlive" الضوء على تصريحات قائد صنداونز حيث قال :"ستكون مباراة صعبة أمام الأهلي، نعلم أن هذه المباراة ستكون أكثر عقلية من التكتيكات".

وأضاف :"ستكون مباراة مؤثرة لهذين الفريقين لأنك إذا راجعت المباراة السابقة فقد خسر الأهلي أمامنا بخمسة أهداف دون رد ولا أعتقد أنهم سعداء بهذه النتيجة".

وتابع كيكانا :"أنا متأكد من أنهم سيأتون إلينا وهم يعلمون جيدًا أننا هزمناهم، نحن فريق طموح ونريد التأكد من أننا نريد الفوز من أجل الوصول للنهائي، نحن مستعدون للتحدي على الرغم من صعوبة الأمر".

وواصل :"الفارق الوحيد في المباراة المقبلة هو أن بيتسو موسيماني يقود الأهلي".

وردًا عن إذا كان فريق صنداونز سيحتفل في حال فوزهم على موسيماني، قال :"علينا الاحتفال، نحن بحاجة للاحتفال، إنها مباراة كبيرة للنادي واللاعبين".

وكان بيتسو موسيماني قاد صنداونز قبل أن يرحل لمصر في العام الماضي ويتولى المهمة الفنية للأهلي الذي حقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الأخيرة.

وتعتبر مباراة الأهلي وصنداونز هيّ الثالثة على التوالي في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث كان بطل جنوب أفريقيا في النسخة قبل الماضية التفوق من خلال الفوز بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، رد الأهلي في النسخة الماضية من خلال الفوز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم السبت المقبل ضمن حسابات دور الثمانية، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في جنوب أفريقيا.