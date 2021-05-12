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الامارات | العنبري: التنظيم الدفاعي لكلباء صعب مهمة الشارقة

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منصور السندي - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء التي خسرها الشارقة بهدف دون رد كانت صعبة لاسيما أن كلباء قدم موسما جيدا، مشيرا إلى أن فريقه حاول العودة للمباراة بعدما كان متأخرا بهدف لكن التنظيم الدفاعي لفريق اتحاد كلباء كان جيدا وحال دون عودة فريقه، واصفا اتحاد كلباء بانه فريق صعب.

من جهته عبر مدرب اتحاد كلباء خورخي دا سيلفا سعادته بالفوز على الشارقة بهدف نظيف في ختام دوري الخليج العربي لكرة القدم وحصد فريقه 39 نقطة والجلوس في المركز السابع في ترتيب فرق الدوري ، مؤكدا أن أداء فريقه ورغم أنه لم يكن مثاليا الا أن الفريق حقق المطلوب وسجل هدف الفوز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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