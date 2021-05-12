الامارات | العنبري: التنظيم الدفاعي لكلباء صعب مهمة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: التنظيم الدفاعي لكلباء صعب مهمة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء التي خسرها الشارقة بهدف دون رد كانت صعبة لاسيما أن كلباء قدم موسما جيدا، مشيرا إلى أن فريقه حاول العودة للمباراة بعدما كان متأخرا بهدف لكن التنظيم الدفاعي لفريق اتحاد كلباء كان جيدا وحال دون عودة فريقه، واصفا اتحاد كلباء بانه فريق صعب.

من جهته عبر مدرب اتحاد كلباء خورخي دا سيلفا سعادته بالفوز على الشارقة بهدف نظيف في ختام دوري الخليج العربي لكرة القدم وحصد فريقه 39 نقطة والجلوس في المركز السابع في ترتيب فرق الدوري ، مؤكدا أن أداء فريقه ورغم أنه لم يكن مثاليا الا أن الفريق حقق المطلوب وسجل هدف الفوز.

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