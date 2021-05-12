شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني وتأهيلي خاص لحارس الزمالك استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي، اليوم الأربعاء، محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتظامه في التدريبات تنفيذًا للبرنامج الخاص الذي وضعه له الجهازين الفني والطبي.

وعقب الفقرة التأهيلية، سيقوم أبو جبل بأداء فقرة فنية قوية بصحبة رباعي حراسة المرمى بالزمالك: محمد عواد ، وأحمد نادر السيد ، ومحمد قنديل، والسيد عطية.

كما حرص أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، على توجيه تعليمات خاصة لمحمد أبو جبل ، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.