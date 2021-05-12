شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عام الزمالك يشيد بمحمد عواد ويكشف مصير جمعة ويحفز أبو جبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى التدريبات من جديد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

وأكد نبيه أن عودة أبو جبل إضافة قوية مع باقي الحراس بالفريق محمود جنش ومحمد عواد بجانب الحراس الشباب؛ وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات ومستوى متميز.

وتطرق المدرب العام للزمالك للحديث عن عبدالله جمعة، حيث أكد أن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له، وسيكون قريبًا متاحًا مع الفريق.