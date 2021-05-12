شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح خير في الزمالك وارتياح في الجهاز الفني بعد انتهاء أزمة الحارسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سسادت حالة من الارتياح داخل نادي الزمالك بعد عودة العلاقة الطيبة بين حارسي المرمى جنش وأبو جبل وتعاهد الجميع علي طب صفحة الماضي والتركيز على مصلحة الفريق

وحرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الترحيب بشكل خاص بمحمد أبو جبل، حارس الزمالك عقب انتظامه امس في التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا

وقام محمود عبد الرحيم جنش بالاطمئنان على أبو جبل عقب عودته مجددا للتدريبات، حيث تحدث الثنائي بشكل سريع وتمنى جنش لزميله التوفيق والعودة بقوة للفريق.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.