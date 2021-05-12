شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: غياب شيكابالا مؤثر .. وزيزو بديلا له أمام انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وكابتن الزمالك عن اللقائين القادمين سيكون مؤثرا على الفريق.

وأضاف نبيه أن شيكابالا لاعب يمتلك إمكانيات وخبرات ممتازة.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن الجهاز الفني لديه العناصر المتاحة وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للمشاركة في هذا المركز خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو