شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يغيب عن الزمالك في المباراة المقبلة أمام انبي للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام انبي بسبب الاصابة وعدم تماثله للشفاء

ويؤدي جمعة فقرات تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة كدمة في الرباط الداخلي للركبة، ويؤدي على إثرها برنامجا تأهيليا وتجهيزيا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة وهي المباراة التى سيغيب عنها جمعة