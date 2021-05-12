شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب قبل الإفطار اليوم بناءً على رغبة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي وذلك بعد طلب اللاعبين التدريب قبل الفطار

ويواجه الزمالك فريق إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة.