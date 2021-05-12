شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» يبحث عن أكبر مفاجأة فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعادته بعد أن عوّض فريقه تأخره ليهزم مضيفه أستون فيلا 3-1، ليضمن إنهاء الموسم فى المربع الذهبى بالدورى الإنجليزى.

كانت الهزيمة ستهدى اللقب إلى مانشستر سيتى، رغم خسارته 1- 2 بملعبه أمام تشيلسى، لكن يونايتد قلب تأخره 1- صفر فى الشوط الأول بعد أن هز برونو فرنانديز وميسون جرينوود وإدينسون كافانى الشباك فى الشوط الثانى. لكن سولشاير حافظ على الواقعية فى تقييمه للنتيجة التى ستؤجل فقط على الأرجح تتويج سيتى المتصدر، الذى يتقدم بعشر نقاط على يونايتد صاحب المركز الثانى.

ويملك سيتى 80 نقطة قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم مقابل 70 نقطة ليونايتد الذى تتبقى له مباراة إضافية، ما يعنى أن انهيارا هائلا لفريق المدرب بيب جوارديولا فقط هو الذى سيفتح الباب أمام يونايتد، إذا فاز بكل مبارياته.

وأبلغ سولشاير هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى): «هذه ستكون أكبر مفاجأة فى تاريخ كرة القدم، لكن على الأقل لن نعود إلى ديارنا لنجد حفلة فى الجانب الأزرق من المدينة». وأضاف فى مقابلة بعد مباراة مع سكاى سبورتس: «سنحاول تأجيل الأمر لأطول فترة ممكنة».

وقد يضع يونايتد المزيد من الضغط على سيتى إذا هزم ليستر سيتى وليفربول يوم الخميس، قبل أن يحل سيتى ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة.

لكن الفوز بالدورى الأوروبى سيكون هدفًا أكثر واقعية ليونايتد، الذى يواجه فياريال الإسبانى فى المباراة النهائية يوم 26 مايو فى جدانسك، رغم أنه تعرض لضربة قوية بإصابة قائده هارى ماجواير أمام فيلا.

ويخضع ماجواير لفحص بالأشعة لتحديد حجم الإصابة التى تبدو فى الكاحل بعد سقوطه بطريقة خاطئة عقب كرة مشتركة مع أنور الغازى لاعب فيلا.

وأوضح المدرب النرويجى لموقع يونايتد على الإنترنت: «علينا أن نفحص الإصابة، ربما تكون عدة أسابيع أو عدة أيام، من يدرى!. لست طبيبا وعلينا أن نفحصه، التوى كاحله وأصيب بكدمة». وقال ماجواير نفسه فى حسابه على «تويتر» إن الإصابة ليست خطيرة، وإنه سيعود للعب قريبا.

كما أشار سولشاير إلى أنه ربما يجرى تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام ليستر، حيث يواجه يونايتد فترة مزدحمة بالمباريات فى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وتابع: «أعتقد أن كل اللاعبين بوسعهم اللعب يومى الخميس والأحد، لكن اللعب يوم الثلاثاء يضيف عبئا كبيرا للغاية».

وأكمل «إضافة يوم الخميس يجعل الأمر مستحيلًا من الناحية البدنية، ولذلك يجب أن أتأكد الآن من عدم المخاطرة بحدوث إصابات.. اللاعبون الذين لعبوا مساء الخميس واليوم لن يلعبوا 90 دقيقة يوم الثلاثاء بالطبع».