شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض الإجازة في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين اي راحة او اجازة خلال ايّام عيد الفطر وقرر خوض التدريبات خلال ايّام العيد بسبب ضغط وتلاحق المباريات.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركو بلقاء الأهلي أمس الاول.

وخاض لاعبو الزمالك المجموعة فقرة استشفائية داخل جيمانيزيوم النادي، أعقبتها تدريبات تأهيلية خفيفة، تحت اشراف فيرناندو مخطط الأحمال، لعلاج الإرهاق استعدادا لمواجهة انبي القادمة.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.