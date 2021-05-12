شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدفيديف» يتقدم على «نادال» مجددًا فى التصنيف العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم خسارته فى ثمن نهائى بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، عاد الروسى دانييل ميدفيديف للتقدم على الإسبانى رافائيل نادال فى التصنيف العالمى للاعبى المحترفين، الذى سقط فى ربع نهائى نفس البطولة، وحل بالمركز الثانى خلف الصربى نوفاك ديوكوفيتش الذى حافظ على الصدارة، وجاء «الماتادور» ثالثا.

واستقر الألمانى ألكسندر زفيريف، المتوج ببطولة مدريد المفتوحة، فى المركز السادس بالتصنيف العالمى دون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضى.

وحافظ النمساوى دومينيك ثيم واليونانى ستيفانوس تسيتسيباس على مركزيهما الرابع والخامس على الترتيب، يليهما الروسى آندرى روبليف سابعا والسويسرى المخضرم روجيه فيدرير ثامنا.

وكان التغيير الآخر الوحيد فى قائمة «توب 10» هو صعود الإيطالى ماتيو بيريتينى، الذى بلغ الدور النهائى فى مدريد، مركزا واحدا ليحل تاسعا على حساب الأرجنتينى دييجو شفارتزمان الذى تراجع للمرتبة العاشرة.

على جانب آخر، أكد أندى موراى وشقيقه جيمى موراى ودان إيفانز مشاركتهم فى بطولة كوينز كلوب للتنس الشهر المقبل.

وبعد إلغاء نسخة العام الماضى من بطولة كوينز كلوب بسبب جائحة كورونا تعود إلى الأضواء هذا العام باعتبارها محطة إعداد مهمة لبطولة ويمبلدون.

ويشارك أندى موراى فى فئة الفردى فى كوينز للمرة الأولى منذ 2018 ويأمل فى حصد أول لقب له فى فئة الفردى منذ تتويجه بلقبه الخامس فى البطولة عام 2016.

وفاز موراى 34/ عاما/ بلقب فئة الزوجى قبل عامين بعد عودته من جراحة فى الفخذ فى يناير 2019 ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بى ايه ميديا) عن موراى قوله «كانت فترة عصيبة على الجميع وسيكون من الرائع اللعب أمام جماهير بلادى فى بريطانيا مجددا». وأضاف «البطولة فى كوينز دائما تعنى لى الكثير، هى التى فزت من خلالها بأول مباراة لى فى بطولات الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين، وفزت بلقب فئة الفردى فى كوينز أكثر من أى بطولة أخرى فى مسيرتى، ولن أنسى أبدا لقبنا فى فئة الزوجى عام 2019، لا أطيق الانتظار للعودة إلى هناك». من جانبه يأمل دان إيفانز فى تحقيق أول فوز له فى كوينز منذ عام 2014، علما بأن أبرز إنجازاته فى البطولة كانت بلوغ الدور الثالث العام قبل الماضى.

أما جيمى موراى فيخوض منافسات الزوجى رفقة البرازيلى برونو سواريس، أملا فى تكرار إنجازهما فى الفوز باللقب عام 2017.