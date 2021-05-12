شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك بعد تماثله للشفاء: سأعود أفضل من الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيبذل قصاري جهده للعودة أفضل مما كان عليه قبل كورونا.

وشارك أبوً جبل في مران الثلاثاء وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، واللاعبون على استقبال أبوجبل والاطمئنان عليه، عقب عودته للانتظام في التدريبات من جديد.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.