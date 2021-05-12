شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» فى مرمى نيران الانتقادات بعد صدمة «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، انتقادات بالغة فى الساعات الماضية، بعد الخسارة المدوية 0-3 أمام ميلان، فى إطار الجولة 35 من الدورى الإيطالى.

رونالدو شارك فى المباراة كاملة، ولم يظهر تمامًا ولم يشكل خطورة على مرمى ميلان، ليصبح كالشبح فى أهم مباراة ليوفنتوس هذا الموسم.

وانتقدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» تواضع أداء رونالدو فى لقاء ميلان.

وقالت «فى الشوط الأول، لم يلمس الدون، أى كرة فى منطقة الخصم، بل تجول فى أرجاء الملعب كثيرًا دون أن يجد موقعه على الإطلاق، وهو الأداء الأكثر إحباطًا فى أهم ليلة».

وأضافت الصحيفة «رونالدو لم يلمس الكرة فى منطقة ميلان بالشوط الأول بحسب بيانات شبكة أوبتا، جنبًا إلى جنب مع موراتا، الذى لمسها مرة واحدة فى الشوط الأول بأكمله».

وتابعت «لم يسدد يوفنتوس مرة واحدة على مرمى ميلان فى الشوط الأول. جسديًا رونالدو ليس فى أفضل حالاته».

وبخسارة يوفنتوس أمام ميلان، تراجع ترتيب اليوفى إلى المركز الخامس، حيث يخاطر بفشل التأهل لدورى أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

فى سياق آخر، أثار السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، حالة من القلق لفريقه بقيادة المدرب ستيفانو بيولى، بعدما خرج من مواجهة يوفنتوس فى الدورى الإيطالى وهو يعرج، اليوم الأحد.

ففى الدقيقة 66، أجرى بيولى تبديلا بخروج إبراهيموفيتش، ودخول المهاجم الدولى الكرواتى، أنتى ريبيتش.

وظهر إبرا وهو يعرج أثناء خروجه من الملعب، كما أظهرته الكاميرات واقفا مع الجهاز الطبى لميلان، أمام دكة البدلاء، حيث كان يشتكى من إصابة فى الركبة اليسرى.

فيما كشف الجزائرى إسماعيل بن ناصر، نجم خط وسط ميلان، عما قاله زلاتان إبراهيموفيتش هداف الروسونيرى، وستيفانو بيولى المدير الفنى للفريق، قبل مواجهة يوفنتوس.

وقال بن ناصر فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «إنه أفضل أداء قدمته فى ميلان بالتأكيد».

وأضاف: «نحن سعداء لكن لا يمكننا التوقف الآن، نحن نلعب كل 3 أيام ونحتاج للاستمرار، هناك 3 مباريات متبقية وعلينا أن نعمل بجد ونبذل قصارى جهدنا، نحن على الطريق الصحيح، لكننا لم نصل إلى المكان الذى نتمناه بعد».

وسئل بن ناصر عن تجمع اللاعبين الذى حدث قبل انطلاق صافرة مباراة يوفنتوس، حيث ألقى إبراهيموفيتش خطابًا على اللاعبين.

وفى هذا الصدد، أوضح الجزائرى «إبرا تكلم وكذلك سيمون كايير، إنهم لاعبون ذوو خبرة، لذلك نستمع ونفعل ما يقولونه، عندما يكون لديك لاعب مثل إبراهيموفيتش والذى يقول إن عليك أن تؤدى لهذا الفريق، فأنت تعرف أنه يجب أن تقدم 200% مما لديك».

وأتم: «المدرب أخبرنا قبل المباراة بأنه يتعين التعامل مع المباراة على أنها نهائى وأنه يجب علينا الفوز».