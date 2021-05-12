شكرا لقرائتكم خبر عن غزال يهدد بالرحيل عن سموحة نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد على غزال، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، بالرحيل عن صفوف الفريق السكندرى، فى نهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن على غزال تحدث مع أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، وطلب منه الحصول على فرصته بالمشاركة بشكل أساسى مع الفريق فى المباريات المقبلة، مؤكدًا له أنه أنهى تجربته الاحترافية فى الدورى اليونانى وعاد للدورى المصرى، من أجل المشاركة بصفة أساسية، وأن يكون تحت أنظار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى. وهدد على غزال بالرحيل عن صفوف سموحة، فى نهاية الموسم الجارى، إذا لم يشارك مع الفريق فى المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يحصل حتى الآن على فرصته الحقيقية مع الفريق. يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا انضم لصفوف سموحة فى الميركاتو الصيفى الماضى، قادمًا من نادى لاريسا اليونانى، فى صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات بمعدل 355 دقيقة.