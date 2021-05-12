الجبلاية يقرر إيقاف الفهد الأسمر مباراتين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف محمود عبد الرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى لما بدر منه أثناء استبداله فى مباراة القمة، أمس الأول.

وتسلمت لجنة المسابقات، أمس، تقرير سيد بخيت، مراقب المباراة، الذى أثبت فى تقريره قيام شيكابالا بفعل ينافى السلوك الرياضى بعد هتافات مسيئة من جماهير الأهلى.

وأصدرت اللجنة قرارها، أمس، على وجه السرعة نظرًا لتلاحم المباريات، وعاقبت اللجنة النادى الأهلى بغرامة 50 ألف جنيه للسباب الجماعى ضد شيكابالا.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادى الأهلى قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفنى وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالًا بإحراز هدف، و20 ألفًا للاعتراض الجماعى من الجهاز الفنى، و20 ألفًا على بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، لما ورد فى حديثه خلال المؤتمر الصحفى.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادى الزمالك لنزول الجهاز الفنى وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالًا بإحراز هدف، و50 ألفًا للاعتراض المتكرر الجماعى من الجهاز الفنى.

من جانبه، قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، إن لجنة المسابقات قررت تطبيق اللائحة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، بعد اللقطة التى تنافى السلوك الرياضى.

من جهة أخرى، أبدى رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة رضاه التام عن أداء الحكم الدولى أمين عمر ومعاونيه خلال مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدورى المصرى الممتاز والتى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وكشف أحمد مجاهد عن حديثه مع حكام القمة: «تحدثت مع طاقم حكام القمة بأن المباراة عادية واخطأ مثلما تريد ونحن سنتحمل المسؤولية»، مؤكدًا أنه تحدث مع محمود عاشور بأن عليه دورا كبيرا لإعطاء الثقة ودافعًا للمتواجدين لأنه أكبرهم سنًا.