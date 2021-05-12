شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شيكابالا يتعرض للهجوم من جمهور «الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بإعادة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق، إلى صفوف المقاولون العرب، بسبب عدم اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية خلال الفترة الماضية.

الزمالك تعاقد مع سيف الدين الجزيرى لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بنية البيع النهائى، بعد فترة الإعارة، وذلك لمدة موسمين قادمين، حال تألقه مع الفريق الأبيض.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى الفرنسى طلب من إدارة القلعة البيضاء ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كلف وكيله بالبحث عن لاعب يملك إمكانيات بدنية وفنية عالية ويكون إفريقيًا، وذلك من أجل الاستقرار عليه ورفع الأمر لمسؤولى النادى.

فى سياق آخر، رفض الجهاز الفنى لفريق الزمالك فكرة معاقبة محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق، على خلفية أحداث مباراة القمة الأخيرة وقيامه بالإشارة إلى حذائه أثناء مغادرة الملعب، بسبب تعرضه لهتافات مسيئة من جانب بعض الجماهير التى تواجدت فى المباراة.

ويرى جهاز الزمالك أن شيكابالا لم يخطئ أو يتجاوز وأن تصرفه يمكن تفسيره بأكثر من معنى، وليس فقط رغبته فى التجاوز تجاه أى شخص كان متواجدًا فى الملعب أثناء مباراة الأهلى.

وأكد جهاز الزمالك فى الوقت نفسه تعرض شيكابالا بشكل دائم لهجوم من جانب جماهير الأهلى فى مباريات القمة، وهو ما يمثل ضغطا عصبيا كبيرا على اللاعب، ودائما ما تكون هناك جلسات معه قبل أى مباراة قمة لتوضيح هذه الأمور له ومطالبته بالتركيز فى الملعب فقط.

وأحالت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة واقعة شيكابالا إلى لجنة المسابقات التى يديرها سيد بخيت، والتى تتولى حاليًا مسؤولية مراجعة التقارير الخاصة بالمباريات، سواء من المراقبين أو الحكام، قبل أن تتخذ اللجنة قرارها وفقًا لما تراه، خاصة أنه تم حل لجنة الانضباط منذ فترة.

من جانبها، استقرت إدارة النادى على صرف جزء من مستحقات اللاعبين، خلال الفترة المقبلة، بعدما تم وعد لاعبى الفريق قبل مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى.

فيما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلى فى لقاء القمة، مشددا على أنه استحق نقطة التعادل.

وأضاف كارتيرون، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، أن الأهلى لا يحق له الاعتراض على التحكيم، مشيرا إلى أن أشرف بن شرقى كان له التحام قوى من بدر بانون ولكن الحكم لم يحتسبها، مضيفا أن هدف الأحمر فى مرمى فريقه لن تجد إعادة الهدف فى أى مكان لمعرفة هل الكرة تسلل أم لا.

وأوضح المدير الفنى للزمالك أن كل لاعبى الزمالك أدوا بصورة جيدة، والفريق لم يستغل العرضيات التى سُنحت له، مؤكدًا أنه عالج السلبيات التى ظهرت فى لقاء الدور الأول، مشيدًا بأداء اللاعبين فى المباراة.

كما أشار كارتيرون إلى أن هدف الأهلى جاء من الجانب الأيمن لفريقه وقام بعدها بتغييرات لتنشيط الجبهة اليمنى، ولعبت التغييرات دورا كبيرا فى تحقيق التعادل.

وتابع كارتيرون: إن فريقه يخوض المباريات بطرق مختلفة، ولكن الفرق بين مباراة اليوم وقمة الدور الأول هو عدم وجود مساحات بين لاعبى الفريق، وهو ما ساعد على الظهور بمستوى جيد فى اللقاء.

واختتم المدير الفنى للزمالك بأن المنافسة على الدورى صعبة، والدليل على ذلك خسارة بيراميدز، أمس، والمنافس له مباريات مؤجلة، والزمالك يتصدر المسابقة مؤقتًا، مشددا على أن المنافسة على الدورى تحتاج لقوة ذهنية مثلما حدث فى لقاء القمة بعد التأخر فى النتيجة، واستطاع اللاعبون العودة للقاء وتحقيق التعادل.