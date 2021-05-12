شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعسكر فى جنوب إفريقيا استعدادًا للسوبر الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الدخول فى معسكر مغلق بجنوب إفريقيا عقب لقاء الإياب مع صن داونز، فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى، وذلك لتجنب الإجهاد من طول الرحلات الجوية من جوهانسبرج إلى القاهرة، وبعدها التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة نهضة بركان فى لقاء كأس السوبر الإفريقى، المقرر يوم 28 من الشهر الجارى، وينتظر أن يحسم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، الموقف النهائى لمعسكر جنوب إفريقيا خلال الساعات المقبلة، بعد التشاور مع لجنة التخطيط بالنادى الأهلى للترتيب لرحلة قطر خلال أيام، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، وتلقى الأهلى إخطارًا من الكاف، يفيد بدخول الفريق فقاعة طبية فى الدوحة قبل مباراة السوبر بـ48 ساعة، مما يعنى ضرورة وصول الفريق إلى العاصمة القطرية يوم 26 مايو الجارى.

من ناحية أخرى، تلقى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، تقريرًا من الجهاز الطبى للفريق، يؤكد جاهزية على معلول، الظهير الأيسر للفريق، من الناحية البدنية، بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية، بعد إصابته فى العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة فى مباريات الأهلى فترة طويلة.

واستقر الرأى على سفر اللاعب مع البعثة إلى رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وغاب «معلول» عن المشاركة منذ تعرضه للإصابة قبل 3 أشهر فى مباراة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية، مطلع فبراير الماضى، كما بات جونيور أجايى جاهزًا للمشاركة بعد انتظامة فى التدريبات منذ يومين، بعد تماثله للشفاء تمامًا من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية.

وواصل الفريق تدريباته، أمس، دون راحة بعد انتهاء لقاء القمة أمام الزمالك والذى انتهى بالتعادل 1-1، وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح سلبيات وإيجابيات القمة وإطلاعهم على برنامج الإعداد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقى.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى عقب التعادل مع الزمالك بعد ماراثون قوى من الفريقين، ووضح حالة الرضا على الجهاز الفنى للأحمر، خاصة فى ظل ظروف الإجهاد التى يعانى منها اللاعبون، نتيجة ضغط اللقاءات على الصعيدين المحلى والإفريقى، وعدم الحصول على الراحة الكافية.

من جانبه، قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، إن مباراة الزمالك لم تكن سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أن التعادل نتيجة عادلة.

وأضاف موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك: «إن خسارة نقطتين من القمة باعتبار أن المباراة هى مباراتنا أمر غير جيد بالنسبة لى، ولكن فى النهاية حصدنا ٤ نقاط أمام الزمالك فى النسخة الحالية من الدورى».

وأوضح أن استقبال أهداف على ملعبنا أمر غير جيد، ولكن علينا النظر أيضًا إلى الجانب الإيجابى الذى يتمثل فى تسجيلنا الأهداف.

وأشار إلى أن تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز أمر مهم ومطلوب، ولكن علينا أيضًا علاج أزمة استقبال الأهداف على أرضنا، خاصة فى منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وأكد موسيمانى أن الجهاز الفنى يتعامل مع كل مباراة على حدة، والتركيز كان على مباراة الزمالك فقط دون النظر إلى أى مباراة أخرى مقبلة.

وذكر المدير الفنى للأهلى أن التفكير سيبدأ فى مباراة صن داونز المقبلة فى دور الـ٨ بمنافسات دورى أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلى هو الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولة، ومن ثم على الجميع دعم الأهلى فى دورى الأبطال.

وأوضح أن الظروف البدنية مختلفة من مباراة إلى أخرى، بسبب توالى المباريات خلال الفترة الأخيرة فى منافسات الدورى.

وشدد على أن الأهلى يسير بشكل جيد محليا وإفريقيا، مؤكدًا أنه لا يوجد فريق فى بطولة إفريقيا يحقق الفوز بخمسة أهداف فى كل مباراة، ونحن لسنا الأفضل ولكننا نسعى لتحقيق أفضل النتائج.

واختتم موسيمانى تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلى حقق الدورى وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية فى قطر، ولدينا طموحات كبيرة لمواصلة النجاحات لتحقيق البطولات، مشيرًا إلى أن كل هذه البطولات تحققت دون الفوز بنتائج عريضة فى كل مباراة.