شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة بين الإسماعيلى والنجوم لحل أزمة إبراهيم حسن.. وغياب عماد حمدى أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل المهندس أحمد عثمان، شقيق المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، مع محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، من أجل بحث حل أزمة عقوبة خصم الثلاث نقاط، التى أقرها الاتحاد المصرى لكرة القدم ضد الدراويش، بشأن قضية إبراهيم حسن. وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم أيدت قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلى فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلى فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المهندس أحمد عثمان تواصل مع محمد الطويلة، وأبلغه برغبته فى عقد جلسة معه، لبحث حل أزمة قضية إبراهيم حسن، بشكل ودى، وذلك لمنع تعرض الدراويش لخصم ثلاث نقاط، خاصة فى ظل موقف الفريق الصعب فى جدول ترتيب الدورى. ورحب الطويلة بعقد جلسة مع شقيق رئيس الإسماعيلى، خلال الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن يعرض الإسماعيلى على النجوم تقسيط الغرامة المستحقة فى قضية إبراهيم حسن، والتى تُقدر بحوالى 24 مليون جنيه، وذلك لتفادى خصم الثلاث نقاط.

وفى سياق آخر قرر مسؤولو النادى الإسماعيلى، صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بعد نجاحهم فى تحقيق الفوز على البنك الأهلى، بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من مسابقة الدورى. ويعد هذا هو الانتصار الرابع على التوالى للإسماعيلى، بعدما فاز على كل من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، والإنتاج الحربى والبنك الأهلى بهدفين نظيفين والجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

من جانبه سيفتقد الإسماعيلى فى مباراة أسوان، لخدمات لاعب خط الوسط عماد حمدى، بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى. ويلتقى الإسماعيلى مع أسوان، الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الثانى والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة.