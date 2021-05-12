ماذا فعل شيكابالا؟ وهل عقوبة الإيقاف والغرامة مُخففة أم مُستحقة؟

اتخذت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بمعاقبة قائد نادي الزمالك محمود شيكابالا بعدما صدرت منه إشارة غير رياضية لحظة تغييره في الشوط الثاني من مباراة القمة 122 على ملعب القاهرة الدولي يوم الاثنين 10 مايو.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي “إن لجنة المسابقات قررت توقيع ثلاث عقوبات على نادي الزمالك، العقوبة الأولى والثانية تخص الجهاز الفني للفريق، والثالثة تخص اللاعب محمود شيكابالا.

وأضاف الاتحاد في بيانه “تقرر تغريم إدارة نادي الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه بسبب نزول الجهاز الفني وبعض البدلاء إلى أرض الملعب احتفالاً بالهدف الذي سجله فرجاني ساسي في نهاية مباراة الأهلي، و50 ألف جنيه أخرى بسبب الاعتراض الجماعي المتكرر من عناصر الجهاز الفني للزمالك”.

وعن عقوبة شيكابالا، قال الاتحاد “قررت لجنة المسابقات إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة مباراتين، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي”.

ماذا فعل شيكابالا مع جمهور الاهلي؟

حرص محمود شيكابالا على لفت الأنظار إليه لحظة تغييره من مباراة القمة بين الاهلي والزمالك عن طريق الاشارة إلى الحذاء أكثر من ثلاث مرات قبل ترك أرض الملعب.

وشعر شيكابالا بضرورة الرد على الهتافات غير الرياضية التي صدرت تجاهه من جانب بعض اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ممن تمت دعوتهم لحضور القمة من المقصورة الرئيسية.

لكن الاتحاد المصري رفض رد فعل شيكابالا وقرر تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه عن اللعب لمدة مباراتين محليتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي في الجولتين 22 و23 يومي 14 و24 مايو الجاري.

هل عقوبة ايقاف شيكابالا مُخففة أم مُستحقة؟

اُعتبرت عقوبة ايقاف شيكابالا لمدة مباراتين وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه فقط، عقوبة مُخففة حسب لائحة عقوبات لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، والسبب يرجع إلى أن اللاعب كرر الخروج عن النص للعالم الثاني على التوالي في مباريات القمة بين الاهلي والزمالك، كما سبق ورفع الحذاء في وجه جمهور الأهلي وأشار به قبل سنوات طويلة.

وتعرض محمود شيكابالا التعرض لعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه مع إيقاف طويل مدته 8 مباريات بسبب ما بدر منه تجاه جمهور الاهلي في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بشهر فبراير 2020.

واحتفل شيكابالا بطريقة خارجة عن الأداب العامة، استفزت جمهور الاهلي ودفعته نحو شن هجوم ناري على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، ما أشعل نار التعصب بين جمهور الناديين بين مدافع ومهاجم.

مع ذلك لم يتعلم شيكابالا من الخطأ المتكرر له بالرد على جمهور الاهلي، وأصر على رد الخطأ بخطأ، ولهذا يرى جمهور الأهلي أن الاتحاد المصري تجاوز عن هفوة شيكابالا الجديدة، وتعامل برأفة حين قرر إيقافه لمدة مباراتين فقط هذه المرة، رغم تكراره لنفس الأفعال المشينة أمام عدسات المصورين.

بينما يرى جمهور الزمالك هذه العقوبة غير منطقية، بما أن شيكابالا كان مُجرد رد فعل ويبقى ضحية لهتافات عنصرية لا بد من الرد عليها، وما فعله شيكا أقل شيء.

ترى هل شيكابالا ظالم أم مظلوم؟ وهل كان يستحق عقوبة مغلظة بعدما كرر نفس الخطأ ولم يتعظ من العقوبة الصارمة التي فرضت عليه عام 2020؟