ملف الثلاثاء.. تحرك قضائي لشيكابالا.. موقف معلول من مباراة صندوانز.. وعرض تركي للاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
شيكابالا: سأتحرك قضائيا لحماية كل أصحاب البشرة السمراء.. طفح الكيل
مدرب الإسماعيلي: مسؤولو النادي سيجلسون مع "الطويلة".. ولن تُخصم النقاط
بسيوني: طلائع الجيش كافح للوصول لتلك المرحلة.. وأتحدث باستمرار مع عمرو جمال وسمير
قناة الزمالك: أحمد مجاهد هو مندوب الأهلي في اتحاد الكرة
مران الزمالك.. عودة أبو جبل وترحيب جنش به.. وتدريبات إضافية لرباعي الفريق
"الاختيار 2" يكشف كواليس احباط عملية إرهابية يوم إفتتاح أمم أفريقيا 2019
ليفانتي يقلب تأخره لتعادل أمام برشلونة ويفقده فرصة تصدر الليجا
مصدر لـ"الخليج 365": معلول جاهز لموقعة الإياب أمام صنداونز
مصطفى محمد: التتويج بالدوري أهم من تسجيل الأهداف
مصدر يكشف لمصراوي.. هل ينتقل محمد شريف إلى بشكتاش التركي؟
بالفيديو.. ملخص لمسات وهدفا مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام دينيزليسبور
صلاح ينشر صورة له من القدس.. ويوجه رسالة لقادة العالم
رسميا.. مان سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بعد سقوط يونايتد أمام ليستر
اتحاد الكرة: لقاء بيراميدز والانتاج بدون الدوليين.. ورفض تأجيل مباراة المقاولون
نبيه: أغلقنا ملف "القمة".. وتركيزنا على عبور إنبي