مدرب الإسماعيلي: مسؤولو النادي سيجلسون مع "الطويلة".. ولن تُخصم النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، سعادته بالأداء الذي يظهر به الفريق خلال الجولات الماضية من بطولة الدوري.

وتطرق حمد إبراهيم، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت 2، لأزمة ناديه مع نادي النجوم بسبب إبراهيم حسن قائلاً:"لن يتم خصم النقاط وسيجلس مسؤولو النادي مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وسيتم الاتفاق على طريقة للدفع".

وتابع المدرب العام للإسماعيلي:"النقاط في المباريات لا تأتي بالسهل بل بتعب من اللاعبين، والفريق كان به لاعبون باسماء كبيرة ولكن لا يفعلون شيئاً والآن يلعبون بشكل مميز ويريدون عمل شيء مميز".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يعلمون على تحسين مركز الفريق في جدول الدوري لتقليل الضغوط ومن ثمّ الظهور بصورة أفضل في المباريات.

ويحتل الإسماعيلي المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعهم من 21 مباراة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أخطر نادي الإسماعيلي رسميًا بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية، الصادر لمصلحة نادي النجوم.