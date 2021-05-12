بسيوني: طلائع الجيش كافح للوصول لتلك المرحلة.. وأتحدث باستمرار مع عمرو جمال وسمير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، سعادته بالفوز في آخر 4 مباريات لفريقه ببطولة الدوري.

وأضاف بسيوني، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت 2:"نجحنا في الفوز أمام المحلة بعد نتائجهم الجيدة وواصلنا تقديم العروض الطيبة التي نقدمها في الدور الثاني فحللنا نقاط القوة والضعف لديهم واللاعبون عملوا جيدًا في الملعب والمحلة فريق محترم".

وتابع مدرب طلائع الجيش:"أجلس كثيراً مع عمرو جمال وأتحدث معه على المستوى النفسي والفني منذ الموسم الماضي وكذلك أحمد سمير وكل اللاعبين، طلائع الجيش يمتلك لاعبين جيدين ونعمل على استغلال كل اللاعبين، وأطلب منهم دائماً أن نلعب كرة بجمل معينة في الملعب".

وأضاف بسيوني: "حصلنا آخر 4 مباريات على 12 نقطة وتوليت قيادة الفريق متذيلًا الجدول برصيد نقطة، الحمدلله على أن اللاعبين يجتهدوا داخل الملعب وأجد مساندة من مجلس الإدارة وعلى المستوى الجماعي تحسن الآداء، ولا نلعب على مهارات فردية برغم اللاعبون الذين نمتلكهم، لأنني في كل مباراة أواجه نقصاً فلو اعتمدت على اللاعبين المميزين على المستوى الفردي سأكون جيدًا في مباراة وأخرى لا".

وأتم مدرب طلائع الجيش تصريحاته ب:"اللاعبون مستوعبون طريقة اللعب ويكافحون، والحمدلله على وصولونا لهذه المرحلة ونتمنى أن يواصل اللاعبون على هذه المسيرة".