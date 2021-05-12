قناة الزمالك: أحمد مجاهد هو مندوب الأهلي في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، هو مندوب النادي الأهلي في الاتحاد، متسائلاً من الذي وجهوا الإساءات لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق خلال لقاء القمة.

ونشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

وأعلن اتحاد الكرة، إيقاف محمود عبدالرازق "شيكابالا" مباراتين على خلفية الواقعة التي وصفها بـ "سلوك غير رياضي".

وأضاف الغندور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "أحمد مجاهد هو مندوب النادي الأهلي في اتحاد الكرة، وعمره ما كان في المنصب الأول، وأقسم بالله العظيم أنه لا يوجد أي لجان تتخذ قرار واحمد مجاهد هو من يتخذ القرارات، وسيد بخيت يأخذ تعليماته من أحمد مجاهد".

وتابع: "المدافعين عن المثل والاخلاق يقولون عيب اللي شيكابالا عمله دا، وهل يحق لاتحاد الكرة ان يوقف شيكابالا مباراتين؟ وتم إيقاقه بناء على ايه؟ اذن اتحاد الكرة مع العنصرية، ولا يعاقب أي لاعب يرد على رد فعل لعبارات عنصرية في العالم كله".

وأكمل: "الناس اللي قالت "وحدووه.. لا اله الا الله" مين دول؟ مين دول؟.

وواصل الغندور: "لماذا لم يكتب مراقب المباراة أن هناك جمهور في المباراة؟، واتحاد الكرة يدين نفسه أو يدين النادي صاحب الارض بشأن بيانه، لأنه يقول أن هناك جمهور، وجميع الجهات تقول أن لا يوجد تواجد للجماهير، إذن فإن اتحاد الكرة بيداري على الأهلي".

واختتم الغندور تصريحاته: "ممكن تفسير حركة شيكابالا بطرق عديدة، فيمكن أن يقول له أحد "جزمتك حلوة يا شيكابالا فيرد شيكابالا بالإشارة على الجزمة، وممكن يسأله أحد اخر كيف سجلت هدفك في الشناوي، فيقول سددتها بصباع رجلي هكذا"، هل دخلتم في نية شيكابالا؟، مثلما يقول البعض أن الجماهير لم تقصد شيء عندما قالت "وحدووه.. لا اله الا الله".