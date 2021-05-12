كومان يُحمل نفسه مسؤولية ما فعله ليفانتي في برشلونة!

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة “رونالد كومان” تحمله مسؤولية ما جرى لفريقه أمام ليفانتي، ليلة أمس الثلاثاء، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في افتتاح مباريات الجولة 36 من الدوري الاسباني، مشيرًا إلى أن البرسا فشل في الدفاع بشكل جيد أمام محاولات فريق الضفادع.

وتراجعت فرص برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الاسباني بعدما فرط في ثلاث نقاط سهلة أمام صاحب المركز الـ 13، حيث كان متقدمًا في النتيجة (صفر/2) ثم 3/2، إلا أنه أخفق في اللعب بقوة دفاعية كما فعل أمام أتلتيكو مدريد الذي تعادل معه من دون أهداف مطلع الأسبوع على كامب نو.

وقال كومان للصحفيين عقب انتهاء مباراة برشلونة وليفانتي “أتحمل مسؤولية ما حدث على ملعب ليفانتي اليوم كمدرب. طلبت من اللاعبين بين الشوطين اللعب بالمزيد من الحدة، لكن لم ينفذوا ما طلبت”.

وأضاف “أنا حزين، كانت لدينا الأفضلية بهدفين لكننا سمحنا لهم بتسجيل هدفين في 3 دقائق فقط ليتعادلوا 2/2، وبصفتك المدير الفني فأنت دائمًا المسؤول الأكبر”.

واعترف كومان بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الاسباني خلال الجولتين الأخيرتين، خاصةً لو تمكن أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد من الفوز أمام ريال سوسيداد وغرناطة بنهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المدرب الهولندي “بالطبع الدوري أصعب الآن، وأكثر تعقيدًا، الأمر يعتمد على نتائج المنافسين، هدفنا كان الفوز في الـ 3 مباريات المتبقية لنا في الليجا بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد، الآن الأمر أصبح صعبًا للغاية”.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة بعد تعادله مع ليفانتي، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 75 نقطة.

ويأمل عشاق برشلونة أن يتعثر أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، ويتمكن فريقهم من هزيمة سلتا فيغو وإيبار في الجولتين القادمتين من الليجا، مع انتظار هدية من فياريال عندما يلاقي ريال مدريد في الجولة الأخيرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.