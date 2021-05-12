إنييستا يؤجل اعتزاله لكرة القدم لمدة موسمي

قرر أسطورة برشلونة، أندريس إنييستا، تأجيل اعتزاله لكرة القدم لمدة موسمين قادمين، بعدما وافق على تمديد عقده مع فريق فيسيل كوبي الياباني.

وحضر أندريس إنييستا مؤتمرًا صحفيًا نظمته إدارة نادي فيسيل كوبي الياباني بالعاصمة طوكيو، لإعلان تفاصيل تمديد عقد صاحب هدف فوز إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010.

وسيبقى أندريس إنييستا مع فيسيل كوبي حتى يونيو 2023 بدلاً من يونيو 2021، ما سيعطي صاحب الـ 37 عامًا فرصة جديدة لمساعدة الفريق نحو تحقيق إنجاز قاري، وتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما ودع فيسيل كوبي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وشارك إنييستا قبل تمديد عقده منتصف هذا الأسبوع، في 65 مباراة بمنافسات الدوري الياباني الممتاز مع فيسيل كوبي منذ يوليو 2018 عندما انضم له قادمًا من برشلونة الذي قرر ألا يُمدد عقد إنييستا آنذاك.

وسجل أسطورة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة 13 هدفًا في الدوري الياباني الذي شهد ظهوره الأول يوم 22 يوليو 2018، عندما شارك إنييستا في 32 دقيقة أمام شونان بيلماري بالجولة 17 من المسابقة، وانتهت بخسارة فيسيل كوبي على أرضه بنتيجة 3/صفر.

وقال إنييستا الذي صنع 15 هدفًا في 3 سنوات بالدوري، بعدما مدد العقد “إنه يوم مميز بالنسبة لي أن أحصل على فرصة مواصلة اللعب هنا لمدة عامين إضافيين، هذا يمنحني دافعًا كبيرًا”.