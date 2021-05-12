ترتيب الدوري الاسباني بعد سقوط برشلونة في فخ ضفادع ليفانتي

نزف برشلونة المزيد من النقاط في مشواره نحو اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني ولو بشكل مؤقت أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي على ملعب فريق ضفادع ليفانتي.

وأخفق برشلونة في استغلال تعادل ريال مدريد مع إشبيلية 2/2 في ختام مباريات الجولة 34، وسقط هو الآخر في تعادل مثير لكن مع أحد أندية قاع جدول الترتيب “ليفانتي” الذي يحتل المركز الـ 13.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني (الليجا) برصيد 76 نقطة، متخلفًا عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة، ومتقدمًا على ريال مدريد بنقطة.

وأمام أتلتيكو مدريد فرصة تعزيز تصدره لجدول الترتيب إذا ما تمكن من هزيمة ريال سوسيداد في المباراة المقرر لها ضمن الجولة 36، اليوم الاربعاء 12 مايو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويأمل عشاق ريال مدريد في تمكن سوسيداد – بطل كأس ملك إسبانيا 2020 – في عرقلة مسيرة أتلتيكو مدريد وهزيمته أو التعادل معه، كي يتمكن الملكي من اعتلاء صدارة الجدول، إذا ما نجح في هزيمة غرناطة بملعبه ليلة الخميس الموافق 13 مايو.

التالي جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي