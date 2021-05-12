ترتيب الدوري الاسباني بعد سقوط برشلونة في فخ ضفادع ليفانتي

نزف برشلونة المزيد من النقاط في مشواره نحو اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني ولو بشكل مؤقت أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي على ملعب فريق ضفادع ليفانتي.
وأخفق برشلونة في استغلال تعادل ريال مدريد مع إشبيلية 2/2 في ختام مباريات الجولة 34، وسقط هو الآخر في تعادل مثير لكن مع أحد أندية قاع جدول الترتيب “ليفانتي” الذي يحتل المركز الـ 13.
وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني (الليجا) برصيد 76 نقطة، متخلفًا عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة، ومتقدمًا على ريال مدريد بنقطة.
وأمام أتلتيكو مدريد فرصة تعزيز تصدره لجدول الترتيب إذا ما تمكن من هزيمة ريال سوسيداد في المباراة المقرر لها ضمن الجولة 36، اليوم الاربعاء 12 مايو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ويأمل عشاق ريال مدريد في تمكن سوسيداد – بطل كأس ملك إسبانيا 2020 – في عرقلة مسيرة أتلتيكو مدريد وهزيمته أو التعادل معه، كي يتمكن الملكي من اعتلاء صدارة الجدول، إذا ما نجح في هزيمة غرناطة بملعبه ليلة الخميس الموافق 13 مايو.
التالي جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي
- أتلتيكو مدريد 77 نقطة (لعب 35 مباراة)
- برشلونة 76 نقطة (لعب 36 مباراة)
- ريال مدريد 75 نقطة (لعب 35 مباراة)
- إشبيلية 71 نقطة (لعب 35 مباراة)
- ريال سوسيداد 56 نقطة (لعب 35 مباراة)
- ريال بيتيس 54 نقطة (لعب 35 مباراة)
- فياريال 52 نقطة (لعب 35 مباراة)
- سلتا فيغو 47 نقطة (لعب 35 مباراة)
- أثلتيك بلباو 46 نقطة (لعب 35 مباراة)
- غرناطة 45 نقطة (لعب 35 مباراة)
- أوساسونا 44 نقطة (لعب 36 مباراة)
- قادش 43 نقطة (لعب 36 مباراة)
- ليفانتي 40 نقطة (لعب 36 نقطة)
- فالنسيا 39 نقطة (لعب 35 مباراة)
- آلافيس 35 نقطة (لعب 36 نقطة)
- خيتافي 34 نقطة (لعب 35 مباراة)
- بلد الوليد 31 نقطة (لعب 35 مباراة)
- هويسكا 30 نقطة (لعب 35 مباراة)
- إلتشي 30 نقطة (لعب 36 مباراة)
- إيبار 29 نقطة (لعب 35 مباراة)
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