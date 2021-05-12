تعرف على نتيجة مباراة الجزيرة وخورفكان في الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الاثنين 11-5-2021، والتي استضافها ستاد محمد بن زايد.

تُوج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي العربي عقب فوزه على ضيفه خورفكان بنتيجة 3-1، في ليلة تألق الثنائي الجزراوي، علي مبخوت وعمر تراوري، ليرفع الجزيرة رصيده للنقطة 57، بفارق 3 نقاط عن بني ياس الوصيف الذي تعادل 1-1 مع الوحدة، في المباراة التي أقيمت في ذات التوقيت.

وسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز على خورفكان، لحسم السباق ومعانقة درع الدوري الاماراتي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2016/2017.

حسم الجزيرة الحصة الأولى بهدفين دون رد، كان فيها الأكثر خطورة وتهديداً لمرمى خورفكان من الدقيقة الأولى، وجاءت البداية سريعة من أصحاب الأرض، لإدراك هدف مبكر يريح الأعصاب، وسط اعتماد خورفكان على سلاح الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر علي مبخوت فرصة التقدم في الدقيقة 7، من كرة عرضية متقنة من خلفان مبارك، حتى أدرك عمر تراوري الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 10، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء،من تمريرة متقنة من علي مبخوت، ليصبح الجزيرة أكثر الفرق التي تسجل 9 أهداف في الدقائق الـ10 الأولى بدوري الخليج العربي هذا الموسم.

واصل لاعبو الجزيرة الضغط لتسجيل الهدف الثاني، وأهدر علي مبخوت فرصة هدف محقق في الدقيقة 14، بعد استغلاله لخطأ دفاع الضيوف، إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وسط سيطرة كبيرة من أصحاب الأرض على منطقة وسط الملعب، عاد الخطر “مبخوت” وهدد مرمى الضيوف، بمهارة فردية رائعة إلا أن كرته العرضية لم تجد المتابع في الدقيقة 26، وكافئ علي مبخوت نفسه وفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 33، بمهارة فنية كبيرة، بعد تأكيد تقنية الفيديو صحة الهدف، ليضع هداف الدوري الاماراتي بصمته في شباك كافة الفريق التي واجهها هذا الموسم.

وجاءت الدقيقة 37، لتحمل خبرًا غير سار لأصحاب الأرض، بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لـخلفان مبارك، بعد تدخل حكم الفيديو، وكاد براندلي كواس أن يعزز بالهدف الثالث، إلا أن كرته الرأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 45.

الشوط الثاني

دخل لاعبو خورفكان الشوط الثاني، بضغط كبير مستغلين النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، وتؤكد تقنية الفيديو قرار حكم المباراة بإلغاء الهدف الأول للضيوف بداعي التسلل في الدقيقة 48، ويهدر عمر تراوري فرصة هدف محقق، من نسخة طبق الأصل من هدفه الأول، إلا أنه سدد هذه المرة خارج الشباك في الدقيقة 50، ويعود تراوري ويعزز بالهدف الثالث في الدقيقة 56، من هجمة مرتدة سريعة قادها علي مبخوت الذي صنع تمريرة الهدف.

وتألق علي خصيف، حارس الجزيرة، وحافظ على نظافة شباكه أمام محاولات الضيوف لتقليص الفارق، واهدر إسماعيل الحمادي فرصة هدف محقق لخورفكان في الدقيقة 80، وسط تراجع الجزيرة لمناطقه الدفاعية للحفاظ على النتيجة، معتمداً على سلاح الهجمات المرتدة، حتى نجح خلفان النوبي في تقليص النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 91، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة معلناً تتويج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة.