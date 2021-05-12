 برشلونة يتعثر بالتعادل بعد مباراة عصيبة ضد ليفانتي

المنامة - ياسر ابراهيم - تعثر برشلونة بالتعادل مع مستضيفه ليفانتي 3-3 الثلاثاء ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعلى الرغم من تقدم برشلونة بالشوط الأول بثنائية سجلها النجم ليونيل ميسي 26 وبيدري 34.



إلا أن صاحب الديار عاد بقوة مطلع الشوط الثاني وأحرز التعادل بهدفين من توقيع ميليرو 57 وموراليس 60.



الفرنسي عثمان ديمبيلي أعاد التقدم للكاتالونيين في الدقيقة 64. وقبل النهاية بسبع دقائق نجح سيرجيو ليون بالتوقيع على التعادل لليفانتي 3-3.



وفوّت برشلونة على نفسه فرصة اعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت واكتفى بنقطة واحدة وضعته في المركز الثاني بـ 76 نقطة، متأخراً عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة قبل أن يستضيف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منافسه ريال سوسييداد الأربعاء.



أما ريال مدريد (75 نقطة) فيواجه منافسه غرناطة الجمعة.



ولم تكتف مشاكل برشلونة بالتعادل، بل فقد أحد أفضل لاعبيه فرينكي دي يونغ أمام سلتا فيغو في المرحلة المقبلة بسبب نيله الإنذار الخامس.

المصدر: بي إن سبورت