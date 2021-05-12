شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة الحذاء.. شيكابالا: طفح الكيل وسأتحرك قضائيًا لحماية أصحاب البشرة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادى الزمالك، إنه سيقاضى كل المتجاوزين في حقه خلال مباراة الزمالك أمام الأهلى في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابى.

وقال شيكابالا عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»: «جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل هذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية».

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وإيقاف اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.