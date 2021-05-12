شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتي ضد برشلونة: تعادل مخيب للبلوجرانا ضد «حجر العثرة» في لا ليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة في فخ التعادل خارج قواعده، بعد ان تعادل بنتيجة 3-3 مع ليفانتي في مباراة ضمن الجولة 36 من لا ليجا.

وأهدر برشلونة تقدمه مرتين ليحقق نتيجة مخيبة في صراع مقدمة الترتيب في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون مقابل عن طريق ليونيل ميسي وبيدري، لكن أصحاب الأرض عادوا في النتيجة في الشوط الثاني خلال مسافة زمنية لا تزيد عن 3 دقائق بين الدقيقة 57 والدقيقة 59 عن طريق جونزالو ميليرو وخوسيه موراليس.

وعاد برشلونة للتقدم مجددًا بواسطة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لكن قبل نهاية المباراة بـ 7 دقايق عدل ليفانتي النتيجة مرة أخرى عن طريق سيرخيو ليون.

رجل المباراة:

حصل الجناح الفرنسي، عثمان ديمبيلي، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور.

ديمبيلي سجل هدفًا، مرر الكرة بدقة 93%، ربح 7 إلتحامات أرضية، صنع 3 فرص تهديفية.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

برشلونة صعد للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، المتصدر، والذي لعب مباراة أقل من البلوجرانا.

ليفانتي تعادل للمرة الثالث عشر هذا الموسم، ليرتفع رصيد الفريق إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فقط روبرت ليفاندوفسكي (46) سجل أهدافًا في مختلف البطولات هذا الموسم أكثر من ليونيل ميسي (37) على مستوى جميع لاعبي أندية الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.

- برشلونة سجل في جميع مبارياته ال30 التي لعبها ضد ليفانتي في لا ليجا (إجمالي 88 هدفًا).

- ليونيل ميسي سجل 24 هدفًا في 23 مباراة رسمية ضد ليفانتي.

- عثمان ديمبيلي سجل 30 هدفًا لبرشلونة في مختلف البطولات.

- منذ الجولة 32، لا يوجد فريق اهدر نقاط من وضعية الفائز أكثر من برشلونة (3 ضد غرناطة و2 ضد ليفانتي)

- برشلونة فاز بمباراة واحدة من بين أخر 4 مباريات لعبها في الليجا (تعادل 2 وخسر 1).

- ليفانتي واصل لعب دور «حجر العثرة» لفرق المقدمة في لا ليجا هذا الموسم، فالفريق تسبب في إضاعة 5 نقاط على تلتيكو مدريد، 3 نقاط على ريال مدريد، والأن نقطتين على برشلونة.