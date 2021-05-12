شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط في فخ التعادل مع ليفانتي ويهدر فرصة الارتقاء لقمة الترتيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة في فخ التعادل ضد مضيفه، ليفانتي، بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء 11-5-2021 في الجولة 36 من الدوري الإسباني «لا ليجا».

تقدم برشلونة عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 25، ثم ضاعف لاعب الوسط الشاب بيدري تقدم الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا 2-0.

وفي الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض هدفين سريعين في الدقيقة 57 والدقيقة 60 بواسطة جونزالو ميليرو ولويس موراليس لتعود المباراة لنقطة البداية، لكن هدف من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 64 أعاد الضيوف للمقدمة مجددًا.

وقبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق، سجل سيرجيو ليون هدف التعادل لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3، ويهدر برشلونة نقطتين في صراع المقدمة مع إرتفاع رصيد الفريق إلى 76 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد (الثاني) والذي لعب مباراة أقل.