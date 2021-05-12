شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين. ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

ومنذ ملكية منصور بن زايد للنادي في العام 2008 حقق «القمر السماوي» 16 لقباً في مختلف البطولات الانجليزية، من بينها 5 ألقاب في الدوري، بعدما أحرز على مدى 128 عاماً لقبين في الدوري فقط.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلاً في المواسم الأربعة الأخيرة. وكان سيتي توج أيضاً بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلتقي مواطنه تشيلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.

ومنذ ملكية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نادي مانشستر سيتي عام 2008 حقق «القمر السماوي» 16 لقباً في مختلف البطولات الإنجليزية، من بينها 5 ألقاب في الدوري، بعدما كان أحرز على مدى 128 عاماً لقبين في الدوري فقط.

واصل نادي مانشستر سيتي تألقه بعدما كان توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على حساب توتنهام للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة على التوالي، متساوياً مع ليفربول في نفس الأمر.

مانشستر سيتي بتحقيقه للقب رقم 27 في تاريخه والـ16 في حقبة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي مانشستر سيتي، بعد انتقال ملكية النادي إليه في 2008، واصل منافسة الأندية الإنجليزية الأخرى صاحبة الألقاب من أجل الوصول لرقم قياسي جديد.

ويقترب مانشستر سيتي أيضاً من تحقيق الثلاثية هذا الموسم وذلك بعد أن وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغة الأرقام استطاع مانشستر سيتي ملك الكرة الإنجليزية الجديد أن ينافس أكبر وأعرق الأندية في العشر سنوات الأخيرة، وأن يتفوق عليها في هذه الفترة، بعدما وصلت ألقابه إلى 16 لقباً، مقابل 5 ألقاب لكل من مانشستر يونايتد، وليفربول، تمثلت في الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة وأبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية لليفربول، ودرع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات) وكأس الرابطة، والدوري الأوروبي بالنسبة لمانشسر يونايتد.

الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي واصل كسر الأرقام أيضاً مع السماوي، بعد حقق معه اللقب العاشر منذ أن قدم إليه في عام 2017، وذلك بعدما حقق معه لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، ولقب الكأس ولقب كأس الرابطة 4 مرات، بالإضافة إلى الدرع مرتين.

كما يعد هذا اللقب رقم 31 بالنسبة للإسباني بيب جوارديولا خلال مسيرته التدريبية مع كل من برشلونة وبايرن ميونيخ.