شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تختتم فعالياتها الرياضية الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعالياتها الرمضانية الرياضية التي تندرج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والصحية التي تنفذها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بالقيادة العامة لشرطة عجمان إن القيادة تحرص باستمرار على المحافظة على تعزيز اللياقة البدنية لمنتسبيها من خلال تنظيم فعاليات رياضية مختلفة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الفعاليات الرياضية شملت مبادرة صحتي في صيامي والتي هدفت إلى تعزيز اللياقة البدنية للموظفين من خلال تنظيم فعاليات متنوعة إضافة إلى تنظيم فعاليات «عن بعد» بجانب تنظيم بطولة شرطة عجمان الرمضانية للبلياردو.

وفي السياق ذاته نظمت شرطة عجمان فعالية الألعاب الجماعية والفردية الرياضية لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، شملت كرة القدم وكرة الطائرة، ودومنة، وكيرم إضافة إلى الشطرنج، وذلك حرصاً منها على تحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه النزلاء بالحفاظ على صحتهم وتعزيز لياقتهم الرياضية والبدنية.

وأكد النقيب خميس أن ممارسة الرياضة بشكل يومي تعزز اللياقة البدنية وتحافظ على وزن مثالي يلائم المهام الوظيفية، وكذلك رفع الجاهزية البدنية والنفسية والارتقاء بالمستوى الرياضي لعناصر الشرطة، منوهاً بأهمية الرياضة في الحياة العملية والمستقبلية مما ينعكس على صحة البدن وخلوه من الأمراض والنشاط والحيوية في العمل.