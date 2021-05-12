شيكابالا: سأتحرك قضائيا لحماية كل أصحاب البشرة السمراء.. طفح الكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال محمود عبدالرازاق "شيكابالا"، قائد فريق نادي الزمالك، إنه سيتحرك قضائياً بعد دعوة ورغبة جماهير ناديه ضد من وصفهم بـ "المتجاوزين".
ونشر شيكابالا، صورة له وهو يشير على لون بشرته وأخرى على أن لون بشرته شيء آلهي، على حسابه بموقع تويتر، في ساعة مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مُذيلاً إياهما بتعليق جاء:"جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناءًا على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيًا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل".
وأتم قائد الزمالك، تغريدته بـ :"وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".
ونشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري
وأشار المراسل إلى أن هتافات الجمهور كانت "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك.
وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.
وأعلن اتحاد الكرة، إيقاف محمود عبدالرازق "شيكابالا" مباراتين على خلفية الواقعة التي وصفها بـ "سلوك غير رياضي".