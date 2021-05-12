شيكابالا: سأتحرك قضائيا لحماية كل أصحاب البشرة السمراء.. طفح الكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمود عبدالرازاق "شيكابالا"، قائد فريق نادي الزمالك، إنه سيتحرك قضائياً بعد دعوة ورغبة جماهير ناديه ضد من وصفهم بـ "المتجاوزين".

ونشر شيكابالا، صورة له وهو يشير على لون بشرته وأخرى على أن لون بشرته شيء آلهي، على حسابه بموقع تويتر، في ساعة مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مُذيلاً إياهما بتعليق جاء:"جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناءًا على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيًا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل".

وأتم قائد الزمالك، تغريدته بـ :"وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".

ونشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري

وأشار المراسل إلى أن هتافات الجمهور كانت "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

وأعلن اتحاد الكرة، إيقاف محمود عبدالرازق "شيكابالا" مباراتين على خلفية الواقعة التي وصفها بـ "سلوك غير رياضي".