نبيه: أغلقنا ملف "القمة".. وتركيزنا على عبور إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، إن كافة الأمور تسير على قدم وساق وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعداداً لمواجهة إنبي المقبلة.

وأشار المدرب العام للزمالك، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، إلى أن الجهاز الفني يسعى بشكل قوي لعلاج الإرهاق والتغلب عليه في ظل ضغط المباريات، من خلال برامج بدنية خاصة يتم تنفيذها حتى يكون اللاعبون في أتم جاهزية بدنية.

وشدد نبيه على أن الجهاز الفني أغلق ملف اللقاء السابق أمام الأهلي بشكل تام، والتركيز حاليًا منصب على مباراة إنبي:"الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة من حيث الاستعدادات لمواصلة مشوار الدوري، والهدف واحد وهو الفوز دائمًا".

وعبر أسامة نبيه عن سعادته بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى التدريبات من جديد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا،قائلًا:"إضافة قوية مع باقٍ الحراس بالفريق محمود جنش ومحمد عواد بجانب الحراس الشباب؛ لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات ومستوى متميز".

كما تطرق المدرب العام للزمالك للحديث عن عبدالله جمعة، حيث أكد أن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له، وسيكون قريبًا متاحًا مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز .