مران الزمالك.. عود أبو جبل وترحيب جنش به.. وتدريبات إضافية لرباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وأدى طارق حامد وأحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، لاعبو الفريق فقرة تأهيلية إضافية على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام رباعي الزمالك بالركض حول الملعب لعدة دقائق، وعقب ذلك قامو بأداء إطالات وبعض التأهيلات الأخرى تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال.

وخاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، فقرة تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، ضمن البرنامج الموضوع للاعب تمهيدًا للانتظام في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة كدمة في الرباط الداخلي للركبة، ويؤدي على إثرها برنامجًا تأهيليًا وتجهيزيًا، تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وخاض لاعبو الفريق ـ البدلاء والمستبعدون ـ من مباراة الفريق أمس أمام الأهلي، فقرة تأهيلية قوية بالكرة خلال المران تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم هؤلاء اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وأدوا التمرير من لمسة واحدة في مساحات صغيرة.

وكشف الجهاز الإداري بالفريق عن انتهاء مدة الإيقاف الخاصة بأحمد عيد الظهير الأيمن والتي تعرض لها خلال الفترة السابقة لمدة ٨ مباريات على خلفية مباراة فريق الشباب 98 أمام الأهلي، مشيراً إلى أن اللاعب أصبح متاحًا للمشاركة بدءًا من اللقاء القادم أمام إنبي.

ويخوض الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته في الرابعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي.

ويواجه الزمالك فريق إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.