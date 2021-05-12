"الاختيار 2" يكشف كواليس احباط عملية إرهابية يوم إفتتاح أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

"عايز تقتل مو صلاح.. انت عارف ده بكام.. ده حتى اللي مشغلينك كانوا هيزعلوا".. هكذا انتهت الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار 2 والتي كشفت كواليس احباط عملية إرهابية كانت تستهدف مباراة إفتتاح أمم أفريقيا 2019.

واستضافت مصر نهائيات أمم أفريقيا 2019، وكانت مباراة الافتتاح يوم 21 من شهر يونيو بين منتخب مصر والكونغو، في حضور رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي.

ووفقاً للأحداث التي تم سردها في مسلسل "الإختيار 2"، فقد تم الكشف عن استعدادات يقوم بها 3 أفراد من أجل تنفيذ عملية إرهابية في ملعب استاد القاهرة يوم إفتتاح بطولة أمم أفريقيا عام 2019.

وفي الحلقة الـ28 من المسلسل، تم الإشارة إلى محاولات تجهيز طائرات "درونز" من أجل حمل عبوات ناسفة، والتأكيد على أن هناك وقت لتجهيز تلك الطائرات حيث متبقى على افتتاح أمم أفريقيا شهرين.

وجاء في الحلقة الـ29 من مسلسل "الإختيار 2"، أن المجموعة الإرهابية نجحت في تصنيع تلك الـ"درونز" لتسطيع تنفيذ المخطط الخاص بهم، وتفعيل الـFAN ID، لحضور مباراة الإفتتاح بشكل طبيعى.

وأشار المسلسل، الى أنه تم القاء القبض على أحد الأشخاص واستكشاف أنه تم استخدام "مواتير" تخص لعب أطفال لتطوير "الدرونز" لكي تستطيع حمل العبوات الناسفة، ونجحت المخابرات العامة بالتعاون مع الأمن الوطني في كشف مخطط استهداف افتتاح أمم أفريقيا.

ونجح الأمن الوطني في القبض على أحد العناصر التي كانت تشارك في العملية يوم افتتاح أمم أفريقيا، وبعد ذلك توجه أفراد الأمن الوطني لملعب استاد القاهرة من إحباط العملية الإرهابية قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ووفقاً لما جاء في "الاختيار 2"، تبين أن هناك شخصاً دخل من أحد بوابات استاد القاهرة "بوابة 15" وجلس بين الجماهير، وأخر كان يتواجد في سيارة بمحيط الاستاد لكي يقوم بتجهيز الطائرة على أن يتولى التنفيذ الشخص المتواجد داخل الملعب.

واستطاع الأمن الوطني في القاء القبض على الشخصين قبل تنفيذ العملية الإرهابية واستهداف ما يقرب من 70 ألف مشجع بجانب مسؤولي الدولة والضيوف ورئيس الجمهورية.