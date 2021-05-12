ليفانتي يقلب تأخره لتعادل أمام برشلونة ويفقده فرصة تصدر الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قلب نادي ليفانتي الإسباني تأخره أمام نادي برشلونة، إلى تعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتأخر ليفانتي في النتيجة مرتين، ولكن على الرغم من ذلك، تدارك الموقف واستطاع انتزاع نقطة من النادي الكتالوني في صراع الليجا.

وتقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، وعزز الشاب بيدري النتيجة للكتلان في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، استفاق لاعبو ليفانتي وسجل جونزالو ميليرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57، وبعد 3 دقائق سجل لويس مورايس هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وتمكن عثمان ديمبلي من إحراز هدف التقدم مرة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 66، ولكن سيرجيو ليون فرض التعادل مرة أخرى على النادي الكتالوني قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

وفقد برشلونة فرصة تصدر جدول ترتيب الليجا مؤقتاً، بعدما فقد نقطتين هامتين في صراع الدوري الإسباني، ورفع رصيده إلى النقطة 76 في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد ليفانتي 40 نقطة في المركز الثالث عشر.