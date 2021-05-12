مصدر لـ"الخليج 365": معلول جاهز لموقعة الإياب أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي حصول التونسي الدولي علي معلول على الضوء الأخضر للعودة من جديد لمباريات النادي الأهلي بداية من اللقاء المُقبل أمام صنداونز يوم السبت الموافق 22 مايو في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي منح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الضوء الأخضر لمُشاركة معلول أمام صنداونز في الإياب.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني اجتمع مع طبيب الفريق، لمعرفة أحدث تفاصيل مرحلة التعافي للاعب علي معلول، وأنه سيكون مُتاحاً من بعد لقاء الذهاب أمام صنداونز السبت المُقبل.

ويُفكر موسيماني في الدفاع بمعلول في لقاء الإياب أمام صنداونز إذا كانت النتيجة في صالح الأهلي من أجل إعداده للمرحة المُقبلة إذا مر الأهلي إلى نصف النهائي.