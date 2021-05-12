وزير الرياضة ومحمود حسين يشكران الرئيس السيسي بعد توجيهاته ببناء ستاد بورسيعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية بالبرلمان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته ببناء ستاد بورسعيد، بتكلفة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه على حسب الكود الدولي.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات صحفية: "سنتخذ أولى خطوات خطوات بناء الاستاد خلال الأيام المقبلة و هى خطوة مهمة ينتظرها جميع أبناء بورسعيد و محبي الرياضة في المدينة الباسلة، الأهم لدينا هو بناء الاستاد الجديد في أقرب وقت".

وأضاف: "استبعدنا وجود أي تمويل مشترك من الجانب الإستثماري و هناك متغيرات ستحدث في المنطقة لتشيد ستاد بورسعيد ليكون على أحدث طراز عالمي".

وتابع وزير الرياضة: "أشكر محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، ونائب بورسيعد على إصراره و تواصله الدائم و حرصه على إنجاز خطوات البدء فى تنفيذ الاستاد".

وعلق محمود حسين على خطوة بناء الاستاد قائلاً: "نشكر رئيس الجمهورية على توجيهاته و تصديقه لبناء ستاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي وتحقيقه لطموحات جماهير بورسعيد و نشكر رئيس مجلس الوزراء و وزير الشباب و الرياضة".

وتابع: "هذا الملف عملنا عليه منذ 2019 و كان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب و الرياضة، الوزير أتى تلبية للاتصالات و التواصل حول هذا الشأن".

وأتم: "اليوم تم تنسيق بين الوزير و محافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة و تصميم الاستاد لما يتناسب مع الكود الدولي".