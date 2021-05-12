جوارديولا يعتبر دوري 2021 "الأصعب" ويوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تتويج فريقه بلقب الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأصعب على الإطلاق خلال مسيرته مع الفريق السماوي.

ويقضي بيب جوارديولا موسمه الخامس مع مانشستر سيتي، الذي توج خلاله باللقب الثالث في الدوير الإنجليزي الممتاز رفقة الفريق السماوي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي قال بيب جوارديولا :"الموسم الحالي وتتويجنا بلقب الدوري الممتاز أمر ليس له مثيل، كان هذا هو اللقب الأصعب بالنسبة لنا".

وأضاف بيب :"ينتذكر دائماً الموسم الحالي والطريقة التي فزنا بها باللقب، فخور جداً لكوني مدرب هذا النادي وهذه المجموعة من اللاعبين".

وواصل جوارديولا :"إنهم مميزون للغاية بتجاوز هذا الموسم، مع كل القيود والصعوبات التي واجهناها، إنه أمر رائع".

وأردف مدرب السيتي :"لقد كان موسماً بلا هوادة، لكن اللاعبين كانوا دائماً هناك يقاتلون من أجل النجاح، ويحاولون دوماً أن يكونوا الأفضل".

واسترسل مدرب السيتي :"كل أفراد فريق العمل قدموا عملاً بلا كلل خلال الموسم، وخلف الكواليس، لقد كان عاماً مضطرباً".

وعن أهداف فريقه قال بيب :"في بداية كل موسم يكون هدفنا الأول هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتاج أن تكون في حالتك كل ثلاثة أيام، وتواجه كل منافسيك في ملعبك وخارجه".

وعن أهمية الدوري قال بيب :"يتطلب منك الأمر أن تكون الأفضل كل أسبوع، هذا ما يجعلك بطلاً للمسابقة في النهاية، لذلك هو نجاح باهر".

وأنهى بيب :"نشكر كل جماهيرنا، هذا أمر مهم جداً، لم نتمكن سماع تشجعيهم في أصعب لحظاتنا على مدار الموسم، لكننا نعرف أنهم معنا في كل مكان، نشعر بحبهم ونقدره، أمل أن نجتمع جميعاً للاحتفال قريباً، لقد كان عاماً صعباً لكثير من الناس".