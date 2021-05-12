فيديو | شاهد اهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني «ليون يُصعق ميسي»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة برشلونة وليفانتي لحساب الجولة 36 في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 11-5-2021.

صعق سيرجيو ليون النجم ليونيل ميسي بعدما خطف تعادلًا هامًا لفريقه ليفانتي من أمام برشلونة (3-3)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ليبتعد البرسا بنسبة كبيرة عن المنافسة على اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

وسجل اهداف برشلونة كل من، ليونيل ميسي في الدقيقة (25)، وبيدري لوبيز (34)، وعثمان ديمبلي (64)، بينما سجل لفريق ليفانتي جونزالو ميليرو في الدقيقة (57)، وخوسي لويس موراليس (60)، وسرجيو ليون (83).

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر “اتلتيكو مدريد” الذي سيواجه ريال سوسييداد غدًا لحساب الجولة الحالية، في المقابل ضمن ليفانتي البقاء في الدوري الاسباني بشكلٍ رسمي بعدما وصل إلى 40 نقطة في المركز 13.

وأدار مواجهة برشلونة وليفانتي الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

الشوط الأول

ضغط برشلونة على ليفانتي منذ الدقيقة الأولى، وصنع فرينكي دي يونج فرصة سانحة للتسجيل إلى بيدري الذي سدد كرة قوية علت المرمى في الدقيقة الثانية.

وأضاع بيدري فرصة أخرى، عند الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى تمريرة دي يونج داخل المنطقة، سددها قوية في المرمى لكن الحارس أيتور فيرنانديز تصدى للكرة ببراعة قبل أن يبعدها الدفاع.

وأرسل ليفانتي التهديد الأول على مرمى برشلونة في الدقيقة (17)، بتسديدة من قائد الفريق خوسيه لويس موراليس، مرت أعلى مرمى تير شتيجن.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لفريق برشلونة أمام ليفانتي عند الدقيقة (26)، في المباراة التي تقام على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

واستغل ميسي عرضية جوردي ألبا من الجهة اليسرى والذي لمسها مدافع ليفانتي، بتسديدة على الطائر سكنت شباك الحارس فيرنانديز.

وحاول ليفانتي تسجيل هدف التعادل ولكن تير شتيجن نجح في التصدي لتسديدة مُباغتة من إنيس باردي من داخل المنطقة، في الدقيقة (31).

وسجل بيدري لوبيز الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة (34)، بعدما مرر له عثمان ديمبيلي كرة على طبق من ذهب، ليضعها لاعب الوسط الشاب في الشباك الخالية بسهولة.

الشوط الثاني

وكاد فرينكي دي يونج يُضيف الهدف الثالث لفريق برشلونة في الدقيقة (55)، بتسديدة من خارج المنطقة، ولكنا علت مرمى ليفانتي.

وقلص “جونزالو ميليرو” النتيجة لصالح ليفانتي بتسجيله الهدف الأول برأسية قوية في الدقيقة (57).

وبعدها بدقيقتين خطف خوسي لويس موراليس هدف التعادل لفريق ليفانتي، بعدما تبادل الكرة مع المهاجم قبل أن يطلق تسديدة على الطائر سكنت شباك شتيجن بروعة.

ووضع عثمان ديمبيلي فريق برشلونة في المقدمة من جديد بعد إحرازه الهدف الثالث عند الدقيقة (64)، مستغلًا كرة مرتدة من مدافع ليفانتي داخل منطقة الجزاء، حيث روضها بيمناه وأطلق تسديدة صاروخية عانقت الشباك.

وصدم ليفانتي فريق برشلونة بهدف التعادل في الدقيقة (83)، عن طريق سيرجيو ليون بعدما قابل كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى بلمسة جميلة، سكنت زاوية تير شتيجن.

فيديو اهداف برشلونة وليفانتي

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