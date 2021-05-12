بث مباشر | مشاهدة مباراة شبيبة القبائل ومولودية وهران فى البطولة الجزائرية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شبيبة القائل ومولودية وهران فى البطولة الجزائرية، فى إحدي أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، لحساب الجولة 21 من المسابقة.

سيسعي فريق مولودية وهران إلى مواصلة سلسلة نتائجه بدون هزيمة فى الدوري الجزائري، خلال زيارته الصعبة لملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لملاقاة شبيبة القبائل، في لقاء مقدم عن الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ويدخل شبيبة القبائل المباراة فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المولودية رابع الترتيب، بعد ان خاض الفريقين 20 مباراة فى البطولة حتي الآن.

وتجمع هذه المباراة فريقين تمكنا من التأهل للدور ربع النهائي لكأس الرابطة التي أعيد بعثها لتعويض منافسة كأس الجزائر، الملغاة هذا الموسم بسبب الرزنامة المكثفة الناتجة عن تفشي فيروس “كوفيد 19”.

ونجح “الكناري” فى التأهل الى ربع نهائي كأس الرابطة بميدانه بعد إزاحة نصر حسين داي، كما انتزع ايضا المولودية منذ أسبوع بطاقة التأهل على ميدان سريع غليزان.

وتم تقديم هذا اللقاء الذي كان مقرر له يوم 15 أو 16 مايو الجاري، قصد تمكين شبيبة القبائل من التحضير لمباراته أمام النادي الصفاقسي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية المقررة يوم الأحد المقبل بملعب “الطيب المهيري” بصفاقس، قبل أن تخوض مباراة الإياب يوم 23 مايو الجاري بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

يذكر ان لقاء الذهاب بين مولودية وهران وشبيبة القبائل فى البطولة الجزائرية بالجولة الثانية قد انتهي بالتعادل السلبي صفر-صفر.

بث مباشر شبيبة القبائل ومولودية وهران

تنطلق صافرة بداية مباراة شبيبة القبائل ومولودية وهران فى تمام الساعة 23:30 بتوقيت مصر، 00:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت جرينتش.

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